⚡️ Итоги дня: проводница три года не выходила на работу и получала 100 тысяч, винный город откроют в конце 2025 года, а ученые придумали, как общаться с животными

С начала года россияне на 17% увеличили траты на садовые и дачные принадлежности. При этом число приобретений таких товаров выросло на 18%, а средний чек практически не изменился и составил 601 рубль.

Винный город «Белый мыс» в Геленджике будет полностью открыт в конце 2025 года. На площади в 40 тыс. кв. м будет создано несколько ресторанов с уникальными концепциями. Здесь будет размещена самая крупная в стране коллекция российских вин, запущена школа сомелье и научная лаборатория.

Ученые МГУ и Neiry разработали технологию для общения с животными. Ученые подключили искусственную нейронную сеть к мозгу лабораторной крысы. Нейроинтерфейс смог корректно отвечать на вопросы, задаваемые исследователями.

56-летней старшей бортпроводнице авиакомпании «Россия» удалось ни разу не выходить на работу с ноября 2022 года. У нее было 750 дней больничных и 239 дней отпуска. В среднем женщина получала 100 тыс. рублей в месяц.

СДЭК запустит сервис вывоза товаров со складов маркетплейсов. Это будет интересно для продавцов, которые работают на онлайн-площадках. Они смогут оперативно забирать невостребованные товары и возвраты со складов.

«Честный ЗНАК» заблокировал более 1,2 млн «серых» шин в России. Основное нарушение связано с повторной продажей товара с одним и тем же кодом маркировки, что привело к блокировке более 850 тыс. шин.

Средний срок ипотеки в РФ приблизился к рекордным 26 годам. Эта тенденция связана с подорожанием жилья — чтобы ежемесячный платеж по ипотеке оставался посильным, банки и заемщики вынуждены увеличивать срок кредита.