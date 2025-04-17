Нет запрета на повторный переход на УСН при закрытии/открытии ИП в течение года

Налоговый кодекс не запрещает повторно перейти на упрощенную систему налогообложения при закрытии/открытии ИП в течение года.

Но нужно соблюсти порядок: ИП закрывается — Физлицо встает на учет как плательщик НПД — При утрате права на НПД физлицо регистрируется как ИП и подает уведомление о переходе на УСН.

В этом случае декларацию по УСН сдают в обычном порядке: за 2025 год — не позднее 27 апреля 2026 года (перенос, т. к. 25.04 суббота).

Аванс по УСН за 1 квартал 2025 надо уплатить не позднее 28 апреля. А чтобы не подавать уведомление об исчисленном налоге, можно сразу сдать декларацию. Причем она будет не за 1 квартал, а за последний налоговый период. В случае закрытия ИП — это период с 1 января по дату закрытия ИП.

Декларации УСН поквартально не сдаются.

На практике такие переходы возможны, например, когда банк может не открыть счет в евро для ИП, а у самозанятого физлица такой счет уже есть.