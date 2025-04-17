Налоговики и судьи хотят, чтобы налогоплательщики раскрывали все доказательства сразу на проверке, а не в суде

В Красноярске прошла вторая научно-практическая конференция ФНС России «Распределение бремени доказывания в налоговых спорах: проблемы и пути решения».

Предметом одной из дискуссий стала проблема раскрытия доказательств на стадии судебного обжалования.

Зампредседателя Арбитражного суда Сахалинской области Екатерина Логинова отметила: уверенность налогоплательщиков в том, что суд все равно примет доказательства, которые они ранее не представляли налоговому органу, приводит к незаинтересованности раскрывать их на стадии проверки. Для борьбы с этой практикой нужны правовые механизмы, которые мотивировали бы налогоплательщика раскрывать полный объем доказательств налоговому органу до возникновения судебного спора, считает она.

Замруководителя ФНС Виктор Бациев подчеркнул необходимость поиска и принятия взвешенных решений, несмотря на различия в подходах, которые есть на данный момент.

«У нас разные точки зрения, мы видим разные аспекты проблем, причин той неконструктивности, недобросовестности, тех злоупотреблений, которые возникают и в налоговых проверках, и при рассмотрении материалов проверок и в конечном итоге в судах. Мы по-разному смотрим на роль суда. Но приходить в итоге к единому пониманию очень важно», — сказал Бациев.

Отметим, что Виктор Бациев в прошлом судья ВАС РФ.

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