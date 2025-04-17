Блокировка счетов ФНС действует и на вклады

ФНС имеет право заблокировать не только расчетный счета, но и депозиты, счета в драгметаллах, а в дальнейшем сможет распространить решение и на цифровые рубли.

Минфин в письме от 22.01.2025 № 03-02-08/4742 объяснил, что по решению ИФНС о приостановке операций, блокируются все счета нарушителя, в том числе и депозиты. В дальнейшем это правило будет действовать и на цифровые рубли.

«Для целей Налогового кодекса и иных актов законодательства о налогах и сборах признаются расчетные (текущие) и иные счета в банках, открытые на основании договора банковского счета, включая счета в банках, открытые на основании договора банковского счета в драгоценных металлах», — сказано в письме министерства.

В п. 1 ст. 76 НК перечислены счета, на которые не распространяется блокировка со стороны налоговиков. Это: специальные избирательные счета, счета фондов референдума, а также иные счета, которые не принадлежат владельцу и на которые нельзя обратить взыскание.

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