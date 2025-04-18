В Минфине рассказали о росте экономики, увеличении рабочих мест и инвестиций

Сдержать инфляцию и привлекать инвестиции вместо субсидирования кредитов в рамках господдержки обещают власти в 2025 году.

В Минфине отчитались о результатах и планах работы в разрезе шести ключевых публичных целей. Среди них — обеспечение стабильных экономических условий и развитие устойчивого национального финансового рынка, рассказал замминистра финансов РФ Владимир Колычев.

По его словам, в 2024 году бюджетная политика ориентировалась в первую очередь на структурную трансформацию экономики и финансирование новых приоритетов. Экономика продолжала расти, число рабочих мест увеличилось, инвестиции ускорились.

В планах Минфина — нормализация бюджетной политики в 2025 году. По словам Колычева, этому будут способствовать рост нефтегазовых доходов и сокращение нефтегазового дефицита с 8,0% до безопасного уровня в 5,5-5,0% ВВП в 2025-2027 годах.

«Это поможет сдержать инфляционные процессы в текущем году, а в среднесрочной перспективе будет содействовать устойчивости бюджетной системы и укрепит финансовый суверенитет страны», — пояснил замминистра финансов.

Для развития фондового рынка меры господдержки переориентируют с субсидирования кредитов на стимулирование привлечения акционерного капитала, добавил Колычев.

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