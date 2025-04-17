Решение суда: Татьяна Ким стала полным владельцем Wildberries

Татьяне Ким удалось через суд получить долю ее экс-супруга Владислава Бакальчука в компании Wildberries.

Савеловский суд Москвы принял сторону Татьяны Ким в деле о разделе имущества с ее супругом Владиславом Бакальчуком.

В итоге Татьяна Ким стала 100% собственником бизнеса, ей передали долю Владислава Бакальчука. Также она останется 100% владельцем ООО «Вайлдберриз Банк».

«По решению судьи 1% доля в ООО "Вайлдберриз", которой владел Владислав Бакальчук, отошла Татьяне Ким», — сказали в компании.

В октябре 2024 года Татьяна Ким объявила о завершении объединения компании Wildberries и оператора наружной рекламы Russ. Ее супруг выступал против сделки и пытался оспорить передачу активов.

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