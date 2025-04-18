ЦРПТ будет бороться с нелегальной обувью «отечественных производителей»

Оператор маркировки подготовит список компаний, которые называют себя отечественными производителями, но не являются таковыми в действительности.

В мае 2025 года Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) создаст списки компаний, которые занимаются «серым» импортом под прикрытием производства обуви в России. Эти предприятия могут получать льготные кредиты и участвовать в госзакупках.

В конце 2024 — начале 2025 годов представители рынка заметили, что информация по изготовлению обуви в системе «Честный ЗНАК» расходится с данными Росстата. Например, за третий квартал 2024 года по системе идентификации прошло 153,3 млн пар обуви, на них ЦРПТ выдал маркировку, тогда как Росстат получил от предпринимателей меньшие цифры. Расхождение составило 39 млн пар. Об этом пишут «Известия».

Причиной нестыковок назвали ситуацию, когда импортеры ввозят дешевую продукцию под видом заготовок, а потом дорабатывают полуфабрикат: приклеивают подошвы и получают марки. Системе «Честный ЗНАК» не требует при регистрации доказать, что компания — это действительно отечественный производитель.

«Скорее всего, псевдопроизводители идентифицируют себя как работающие здесь предприятия. Обычно таким образом легализуют «серый» импорт или нелегальное изготовление продукции. Это серьезно влияет на конкуренцию: себестоимость такой обуви ниже цен добросовестного бизнеса из-за сокращения накладных расходов», — сказала замглавы Роскачества Елена Саратцева.

Сейчас в системе маркировки зарегистрированы 132,5 тыс. участников оборота обуви, из них производством занимаются 5,8 тыс. По данным ЦПРТ, благодаря маркировке нелегальный оборот обуви сократился на 71%, а фискальный эффект составил 98,6 млрд рублей.

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