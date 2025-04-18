Raiffeisen приостановил продажу российского бизнеса

Из-за потепления в отношения РФ и США иностранный банк Raiffeisen приостановил попытки продать бизнес в РФ.

Австрийская группа Raiffeisen Bank International (RBI) решила отложить продажу подразделений в РФ на фоне улучшения отношений между Москвой и Вашингтоном.

Взгляды руководства RBI на уход из России разделились: кто-то настаивает на продаже банков, а кто-то призывает лучше проанализировать ситуацию. Пока что компания отказаться от продажи российского бизнеса. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на газету Financial Times.

«Это делается для того, чтобы оценить ситуацию и выяснить, может ли измениться позиция Вашингтона», — сказал собеседник Financial Times.

В марте 2023 году Европейский центральный банк (ЕЦБ) потребовал от RBI свернуть бизнес в РФ. Однако с сентября 2024 года суд запретил проводить сделки с акциями АО «Райффайзенбанк». Разбирательство инициировала компания Rasperia Trading Limited. По этой причине RBI не может продать активы.

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