Предпринимателям Краснодарского края дали отсрочку по уплате налогов

Компании и ИП, которые пострадали от разлива нефти в Керченском проливе, смогут внести платежи до 25 декабря 2025 года.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства от 9 апреля 2025 года № 466, по которому компаниям и ИП из Краснодарского края предоставят отсрочку по уплате налогов.

На особые условия может претендовать бизнес, пострадавший от крушения танкеров в Керченском проливе. Например, предприниматели, которые работали в сфере туризма, культуры и развлечений, в санаторно-курортной отрасли.

Им отсрочат уплату налога на имущество, земельного налога и авансовых платежей по ним, а также страховых взносов, которые нужно уплатить за период с февраля по октябрь 2025 года. Эти платежи разрешили внести до 25 декабря 2025 года.

«Принятая мера поддержки позволит бизнесу высвободить оборотные средства для продолжения деятельности», — сказано на сайте кабмина.

В зоне чрезвычайной ситуации проходит ежедневный мониторинг МЧС, это будет длиться до полной ликвидации последствий аварии.