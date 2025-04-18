ФНС: декларацию в ЛК ИП можно заполнить двумя способами, а не одним

С 2025 года индивидуальные предприниматели на ОСНО могут отчитаться о доходах за 2024 год по форме декларации 3-НДФЛ в личном кабинете ИП.

Пока новшество работает в тестовом режиме, но все документы налоговики рассматривают так же, как и те, которые получены по другим каналам. Об этом мы сообщали здесь.

Не все ИП сразу разобрались, как заполнить декларацию в ЛК ИП. Например, пишут в телеграм-чате ФНС: «нашли только в жизненных ситуациях в разделе НБО в перечне документов, доступных для отправки. А заполнить прям в ЛК ИП можно?».

Специалисты ФНС разъяснили, что 3-НДФЛ можно заполнять в личном кабинете ИП:

вручную ;

или прикрепить готовый файл в формате XML.