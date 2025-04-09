ИП уже могут сдать декларацию 3-НДФЛ через личный кабинет предпринимателя

Предприниматели, которые применяют ОСНО, могут отчитаться о доходах по форме 3-НДФЛ за 2024 год. Это можно сделать теперь в личном кабинете ИП.

В личном кабинете ИП на сайте ФНС появилась новая функция. Теперь предприниматели на общем режиме налогообложения могут подать декларацию 3-НДФЛ сразу в этом сервисе.

Пока что новинка работает в тестовом режиме, но все документы налоговики рассматривают так же, как и те, которые были получены по другим каналам.

«Возможность отчитаться онлайн существенно сэкономит время пользователей. Заполнить и направить декларацию можно в ЛК ИП в разделе "Жизненные ситуации-3-НДФЛ"», — сказано на сайте ФНС.

Сейчас ИП в качестве отчета о доходах от предпринимательской деятельности могут сдать декларацию 3-НДФЛ в налоговом органе по месту учета, МФЦ или направить документ по ТКС.

Отследить статус поданной декларации можно в мобильном приложении «Личный кабинет индивидуального предпринимателя», а сам документ можно заполнить с помощью программы «Декларация». Затем его подписывают электронной подписью и отправляют через личный кабинет в формате .XML.

Отчитываться о доходах нужно не только ИП на общей системе, но и на УСН. Узнайте больше о том, как это сделать на бесплатном вебинаре «Заполняем декларацию ИП на УСН за 2024 год в 1С: Предприятие 8.3». Он состоится 15 апреля в 11:00 мск!

Запись и персональный сертификат о посещении вебинара будут доступны всем подписчикам Клерк.Премиум.

На вебинаре разберем:

Проверка анализа состояния налогового учета и корректности отражений доходов и расходов. Проверка начисления авансовых платежей по УСН. Формирование книги учета доходов и расходов. Расчет и начисление налога при УСН. Подробный разбор строк декларации и заполнение декларации ИП на УСН в 1С.

Спикер — Наталия Макошь, аттестованный аудитор, член ИПБР, аттестованный налоговый консультант, главный бухгалтер, методолог Центра обучения «Клерк».

Ждем вас на вебинаре 15 апреля в 11:00 мск!