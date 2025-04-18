Приложение Т-Банка вернулось в App Store, но под другим именем

В App Store добавили мобильное приложение под названием Freelance Case. Оно выполняет функции мобильного банкинга от Т-Банка.
«Наше официальное приложение снова доступно в App Store. Это последняя версия: более быстрая, безопасная, с новыми функциями — и новым названием», — сказано в телеграм-канале банка.
При первой авторизации в приложении пользователей просят ввести номер телефона и пароль.
Представители Т-Банка рекомендуют установить новое приложение как можно быстрее, пока его не удалили.
Мобильные приложения банков стали удалять после того, как кредитные организации оказались в санкционных списках. Т-Банк с февраля 2023 года находится под санкциями со стороны ЕС и под ограничениями от США с июля 2023 года.
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