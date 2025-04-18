Приложение Т-Банка вернулось в App Store, но под другим именем

Банковское приложение в App Store можно найти под названием Freelance Case. Банк подтвердил, что это не фейк, а официальный софт.

В App Store добавили мобильное приложение под названием Freelance Case. Оно выполняет функции мобильного банкинга от Т-Банка.

«Наше официальное приложение снова доступно в App Store. Это последняя версия: более быстрая, безопасная, с новыми функциями — и новым названием», — сказано в телеграм-канале банка.

При первой авторизации в приложении пользователей просят ввести номер телефона и пароль.

Представители Т-Банка рекомендуют установить новое приложение как можно быстрее, пока его не удалили.

Мобильные приложения банков стали удалять после того, как кредитные организации оказались в санкционных списках. Т-Банк с февраля 2023 года находится под санкциями со стороны ЕС и под ограничениями от США с июля 2023 года.

Эксклюзивные материалы, актуальные комментарии и ответы экспертов в Telegram-канале Клерк.Премиум.