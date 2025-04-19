50% пользователей для сделок общаются только через встроенные онлайн-звонки и чаты онлайн-платформ

Половина пользователей стремятся общаться исключительно через встроенные инструменты онлайн-платформы — внутренний мессенджер, звонки через сайт или приложение.

Еще 25% пользователей отдают предпочтение GSM-звонкам через временный номер. Лишь 20% допускают возможность обмениваться личными контактами для общения напрямую в сторонних мессенджерах или по телефону.

Это результаты исследования Авито, они есть у «Клерка».

Среди персональных данных, которые нельзя раскрывать при общении в интернете, лидирует платежная информация, в том числе данные банковских карт — 79% опрошенных. 56% подчеркивают важность сохранения в тайне своих личных данных — ФИО и адрес. Еще 22% в числе наиболее чувствительных данных назвали номер мобильного телефона.

Среди молодых людей от 18 до 24 лет внимание к номеру мобильного выше, чем в остальных возрастных группах: ни при каких обстоятельствах не готовы делиться номером с незнакомыми 28%.

«Сегодня мобильный номер становится не просто средством связи, но и важным элементом персональных данных. Телефон, как правило, привязан к большинству важных сервисов, в том числе банковским, поэтому важно держать его под защитой. Как следствие, пользователи все больше осознают важность безопасных коммуникаций и стремятся взаимодействовать в рамках защищенного контура платформ», — говорит директор по доверию и безопасности Авито Наталья Юматова.

В исследовании приняло участие 10 тыс. респондентов от 18 лет до 65 и старше по всей России.

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