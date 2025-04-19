Бизнес стал активно заказывать разработку ИИ-ассистентов: цена вопроса

За 2024 год количество торгов по таким проектам со стороны банковского сектора увеличилось почти в 6 раз.
Наиболее активно заказывают разработку ИИ-ассистентов:
банковский сектор — 27,8% от общего числа торгов;
ретейлеры — 18,2%;
компании в сфере общественного питания — 12,5%;
представители рынка недвижимости — 12,5%;
телекоммуникационные компании — 8,3%.
Кроме того, значительно выросло число тендеров на создание ИИ-ассистентов у предприятий в сферах медицины, транспорта и энергетики.
Это данные аналитики электронной торговой площадки «ТендерПро», результаты есть у «Клерка».
В среднем в одном тендере банков на разработку ИИ-решений участвуют 3 компании. Средняя цена разработки ИИ-ассистента — около 1 млн рублей.
За последний год спрос на ИИ-ассистентов со стороны бизнеса вырос почти в семь раз. Особенно активно проявляют себя компании из финансового сектора и ретейла.
Чаще всего они заказывают решения, направленные на увеличение продаж, снижение количества производственных ошибок и брака, оптимизацию затрат на клиентскую поддержку и сокращение времени, необходимого для найма персонала, поделилась директор по развитию цифровых продуктов «ТендерПро» Ольга Горчицына.
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