🏬 ФНС: перерегистрировать ККТ без номера дома не получится

Для регистрации кассы нужен адрес по ФИАС с точностью до номера здания.

В чате ФНС рассказали о проблеме: после замены фискального накопителя не получилось перерегистрировать ККТ. Предприниматель не мог указать точный адрес для регистрации, так как кассу использовал в нестационарном объекте при уличной торговле.

Налоговики ответили, что без точного адреса не обойтись: для регистрации адрес нужно указывать по единой адресной системе (ФИАС) с точностью до номера дома.

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