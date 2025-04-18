В доходах адвоката для НДФЛ не надо выделять районный коэффициент — ФНС

У ФНС поинтересовались, нужно ли выделять районный коэффициент из доходов адвоката при расчете аванса по НДФЛ.

Не нужно, следует из ответа налоговиков, так как отдельную базу по районным и климатическим надбавкам согласно п. 6.2 ст. 210 НК выделяют только из доходов в виде оплаты труда.

А доходы ИП, адвокатов и других специалистов с частной практикой относятся к основной налоговой базе (подп. 9 п. 2.1 ст. 210 НК), уточнили инспекторы. И у них не трудовые отношения.

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