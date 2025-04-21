Сотруднику в разводе для стандартного вычета нужно заявление от бывшей жены

Сам по себе факт развода не лишает родителя ребенка права на получение стандартного налогового вычета.
Что нужно для получения вычета в таком случае, рассказал Минфин в письме от 28.03.2025 № 03-04-05/30895.
Если отец ребенка находится в разводе и фактически не проживает с ребенком, то для вычета нужна копия свидетельства о рождении ребенка и такие документы:
подтверждающие факт перечисления денег на обеспечение ребенка;
письменное заявление бывшей супруги (матери ребенка) о том, что отец ребенка участвует в его обеспечении.
О других разъяснения Минфина про стандартные налоговые вычеты читайте тут.
Что поменялось в стандартных вычетах по НДФЛ с 2025 года, мы разбирали здесь.
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Комментарии1
а сотрудники должны сообщать работодателю о разводе?