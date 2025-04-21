Сотруднику в разводе для стандартного вычета нужно заявление от бывшей жены

Если мужчина развелся с женой, право на стандартный вычет по НДФЛ на ребенка у него все равно есть. Но его надо доказать.

Сам по себе факт развода не лишает родителя ребенка права на получение стандартного налогового вычета.

Что нужно для получения вычета в таком случае, рассказал Минфин в письме от 28.03.2025 № 03-04-05/30895.

Если отец ребенка находится в разводе и фактически не проживает с ребенком, то для вычета нужна копия свидетельства о рождении ребенка и такие документы: подтверждающие факт перечисления денег на обеспечение ребенка;

письменное заявление бывшей супруги (матери ребенка) о том, что отец ребенка участвует в его обеспечении.

О других разъяснения Минфина про стандартные налоговые вычеты читайте тут.

Что поменялось в стандартных вычетах по НДФЛ с 2025 года, мы разбирали здесь.