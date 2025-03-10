Стандартный вычет

Четыре разъяснения Минфина про стандартный вычет по НДФЛ: дети без отцов, от разных браков, инвалиды

Матерям-одиночкам положен двойной вычет за своего ребенка, а после замужества – одинарный на своего и на пасынка.
Четыре разъяснения Минфина про стандартный вычет по НДФЛ: дети без отцов, от разных браков, инвалиды
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Что случилось

Минфин выпустил письма с разъяснениями про стандартные вычеты по НДФЛ:

Ветераны боевых действий

Гражданам, уволенным с военной службы, выполнявшим интернациональный долг в Республике Афганистан и других странах, в которых велись боевые действия, а также гражданам, принимавшим участие в боевых действиях на территории РФ, положен стандартный вычет в размере 500 рублей в месяц.

Минфин в письме от 24.12.2024 № 03-04-05/130990 пояснил, что вычет дают именно уволенным с военной службы. Он не положен тем, кто продолжает военную службу.

Дети-инвалиды

Общий размер стандартного налогового вычета определяется двумя обстоятельствами: каким по счету для родителя стал ребенок и является ли он инвалидом (инвалидом с детства).

То есть, на детей-инвалидов суммируются два вычета.

Такое разъяснение Минфин дает в письме от 24.12.2024 № 03-04-05/130991.

Напомним, вычеты на детей с 2025 года составляют:

  • на первого ребенка – 1 400 руб.;

  • на второго ребенка – 2 800 руб.;

  • на третьего и последующих детей – 6 000 руб.;

  • на ребенка-инвалида – 12 000 руб.

Таким образом, на ребенка-инвалида вычет будет такой:

  • на первого ребенка – 1 400 + 12 000 = 13 400 руб.;

  • на второго ребенка – 2 800 + 12 000 = 14 800 руб.;

  • на третьего и последующих детей – 6 000 + 12 000 = 18 000 руб.

Ребенок без отца

Единственному родителю стандартный вычет на детей предоставляется в двойном размере.

Если по документам у ребенка нет отца или он умер, то мама будет получать двойной вычет. Но только до тех пор, пока она не замужем.

Предоставление вычета единственному родителю прекращается с месяца, следующего за месяцем вступления его в брак.

Такое разъяснение Минфин дает в письме от 24.12.2024 № 03-04-05/130977.

Дети от разных браков

Вычет предоставляется не только на своих детей, но и на детей супругов, если ребенок находится на их обеспечении.

Об этом сообщает Минфин в письме от 24.12.2024 № 03-04-05/131004.

Пример

Мужчина женился на женщине с ребенком 12 лет и у него есть ребенок от первого брака 5 лет, на которого он платит алименты.

Вычет будет:

  • 1 400 за ребенка супруги;

  • 2 800 за своего ребенка.

Что поменялось в стандартных вычетах по НДФЛ с 2025 года, мы разбирали тут.

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