Четыре разъяснения Минфина про стандартный вычет по НДФЛ: дети без отцов, от разных браков, инвалиды

Что случилось
Минфин выпустил письма с разъяснениями про стандартные вычеты по НДФЛ:
Ветераны боевых действий
Гражданам, уволенным с военной службы, выполнявшим интернациональный долг в Республике Афганистан и других странах, в которых велись боевые действия, а также гражданам, принимавшим участие в боевых действиях на территории РФ, положен стандартный вычет в размере 500 рублей в месяц.
Минфин в письме от 24.12.2024 № 03-04-05/130990 пояснил, что вычет дают именно уволенным с военной службы. Он не положен тем, кто продолжает военную службу.
Дети-инвалиды
Общий размер стандартного налогового вычета определяется двумя обстоятельствами: каким по счету для родителя стал ребенок и является ли он инвалидом (инвалидом с детства).
То есть, на детей-инвалидов суммируются два вычета.
Такое разъяснение Минфин дает в письме от 24.12.2024 № 03-04-05/130991.
Напомним, вычеты на детей с 2025 года составляют:
на первого ребенка – 1 400 руб.;
на второго ребенка – 2 800 руб.;
на третьего и последующих детей – 6 000 руб.;
на ребенка-инвалида – 12 000 руб.
Таким образом, на ребенка-инвалида вычет будет такой:
на первого ребенка – 1 400 + 12 000 = 13 400 руб.;
на второго ребенка – 2 800 + 12 000 = 14 800 руб.;
на третьего и последующих детей – 6 000 + 12 000 = 18 000 руб.
Ребенок без отца
Единственному родителю стандартный вычет на детей предоставляется в двойном размере.
Если по документам у ребенка нет отца или он умер, то мама будет получать двойной вычет. Но только до тех пор, пока она не замужем.
Предоставление вычета единственному родителю прекращается с месяца, следующего за месяцем вступления его в брак.
Такое разъяснение Минфин дает в письме от 24.12.2024 № 03-04-05/130977.
Дети от разных браков
Вычет предоставляется не только на своих детей, но и на детей супругов, если ребенок находится на их обеспечении.
Об этом сообщает Минфин в письме от 24.12.2024 № 03-04-05/131004.
Пример
Мужчина женился на женщине с ребенком 12 лет и у него есть ребенок от первого брака 5 лет, на которого он платит алименты.
Вычет будет:
1 400 за ребенка супруги;
2 800 за своего ребенка.
Что поменялось в стандартных вычетах по НДФЛ с 2025 года, мы разбирали тут.
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