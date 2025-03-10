Четыре разъяснения Минфина про стандартный вычет по НДФЛ: дети без отцов, от разных браков, инвалиды

Минфин выпустил письма с разъяснениями про стандартные вычеты по НДФЛ:

Гражданам, уволенным с военной службы, выполнявшим интернациональный долг в Республике Афганистан и других странах, в которых велись боевые действия, а также гражданам, принимавшим участие в боевых действиях на территории РФ, положен стандартный вычет в размере 500 рублей в месяц.

Минфин в письме от 24.12.2024 № 03-04-05/130990 пояснил, что вычет дают именно уволенным с военной службы . Он не положен тем, кто продолжает военную службу.

Дети-инвалиды

Общий размер стандартного налогового вычета определяется двумя обстоятельствами: каким по счету для родителя стал ребенок и является ли он инвалидом (инвалидом с детства).

То есть, на детей-инвалидов суммируются два вычета.

Такое разъяснение Минфин дает в письме от 24.12.2024 № 03-04-05/130991.

Напомним, вычеты на детей с 2025 года составляют:

на первого ребенка – 1 400 руб.;

на второго ребенка – 2 800 руб.;

на третьего и последующих детей – 6 000 руб.;

на ребенка-инвалида – 12 000 руб.

Таким образом, на ребенка-инвалида вычет будет такой: на первого ребенка – 1 400 + 12 000 = 13 400 руб.;

на второго ребенка – 2 800 + 12 000 = 14 800 руб.;

на третьего и последующих детей – 6 000 + 12 000 = 18 000 руб.