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Адвокат

Адвокаты получают профессиональный вычет или по заявлению, или по 3-НДФЛ

При расчете НДФЛ адвокатам положен профессиональный налоговый вычет. Как его получить, зависит от того, работает адвокат в коллегии или сам по себе.

Коллегии адвокатов, адвокатские бюро и юридические консультации – это налоговые агенты.

  • Адвокаты, входящие в списочный состав коллегии, бюро или юридической консультации, реализуют право на получение профессионального налогового вычета путем подачи письменного заявления налоговому агенту.

  • Адвокатам, учредившим адвокатские кабинеты, профессиональный вычет предоставляется при сдаче 3-НДФЛ по окончании года.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 28.12.2024 № 03-04-05/133651.

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