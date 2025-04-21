Адвокаты получают профессиональный вычет или по заявлению, или по 3-НДФЛ

Коллегии адвокатов, адвокатские бюро и юридические консультации – это налоговые агенты.
Адвокаты, входящие в списочный состав коллегии, бюро или юридической консультации, реализуют право на получение профессионального налогового вычета путем подачи письменного заявления налоговому агенту.
Адвокатам, учредившим адвокатские кабинеты, профессиональный вычет предоставляется при сдаче 3-НДФЛ по окончании года.
Такое разъяснение дает Минфин в письме от 28.12.2024 № 03-04-05/133651.
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