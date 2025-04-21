Маркетплейсы могут отказаться сотрудничать с небольшими селлерами из-за рисков получить штрафы

До 278 млрд рублей в год маркетплейсы начнут тратить на уплату новых штрафов, если примут текущую версию закона «О платформенной экономике».

Представители бизнеса e-commerce пожаловались на неадекватные штрафы, которые есть в новом законе «О платформенной экономике». За нарушение любого положения закона маркетплейсы могут получить штраф от 500 тыс. до 1 млн рублей. Размер наказания не будет зависеть от масштабов нарушения и нанесенного вреда.

Участники рынка электронной коммерции уже предупредили Минэкономразвития, что только на штрафы у них будет уходить до 278 млрд рублей в год. Нарушение требований к карточкам товара обойдется площадке в 1 млн рублей, но если оно будет повторным, то в 2 млн. Об этом пишут «Известия».

Если закон «О платформенной экономике» и поправки в КоАП примут в текущем виде, то маркетплейсы начнут отказываться от работы с небольшими продавцами, которые потенциально не смогут выполнить новые требования.

Более того, расходы на штрафы частично будут закладывать в тарифы для селлеров. Это приведет к тому, что ассортимент на площадках сократится, а цены для покупателей вырастут.

Эксклюзивные материалы, актуальные комментарии и ответы экспертов в Telegram-канале Клерк.Премиум.