До 25 апреля 2025 нужно впервые сдать декларацию по туристическому налогу

Гостиницы, отели и другие средства временного размещения гостей должны до 25 апреля 2025 года сдать декларацию по туристическому налогу за первый квартал 2025 года.
Форма, формат и порядок представления отчета есть в приказе ФНС от 05.11.2024 № ЕД-7-3/992@.
«Такая декларация представляется в налоговый орган по месту нахождения средства размещения. Крупнейшие налогоплательщики представляют ее в налоговые органы по месту учета в качестве крупнейшего налогоплательщика», — сказано на сайте ФНС.
Декларацию должны подать компании и физлица, которые оказывают услуги по временному размещению, если они включены в соответствующий реестр. Также важное условие — региональные власти должны ввести туристический налог на своей территории.
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