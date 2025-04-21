До 25 апреля 2025 нужно впервые сдать декларацию по туристическому налогу

Налоговики напомнили, что за первый квартал 2025 года пора сдавать декларацию по туристическому налогу. Это нужно сделать компаниям и физлицам, если их средства размещения попали в реестр.

Гостиницы, отели и другие средства временного размещения гостей должны до 25 апреля 2025 года сдать декларацию по туристическому налогу за первый квартал 2025 года.

Форма, формат и порядок представления отчета есть в приказе ФНС от 05.11.2024 № ЕД-7-3/992@.

«Такая декларация представляется в налоговый орган по месту нахождения средства размещения. Крупнейшие налогоплательщики представляют ее в налоговые органы по месту учета в качестве крупнейшего налогоплательщика», — сказано на сайте ФНС.

Декларацию должны подать компании и физлица, которые оказывают услуги по временному размещению, если они включены в соответствующий реестр. Также важное условие — региональные власти должны ввести туристический налог на своей территории.