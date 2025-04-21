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Туристический налог

До 25 апреля 2025 нужно впервые сдать декларацию по туристическому налогу

Налоговики напомнили, что за первый квартал 2025 года пора сдавать декларацию по туристическому налогу. Это нужно сделать компаниям и физлицам, если их средства размещения попали в реестр.

Гостиницы, отели и другие средства временного размещения гостей должны до 25 апреля 2025 года сдать декларацию по туристическому налогу за первый квартал 2025 года.

Форма, формат и порядок представления отчета есть в приказе ФНС от 05.11.2024 № ЕД-7-3/992@.

«Такая декларация представляется в налоговый орган по месту нахождения средства размещения. Крупнейшие налогоплательщики представляют ее в налоговые органы по месту учета в качестве крупнейшего налогоплательщика», — сказано на сайте ФНС.

Декларацию должны подать компании и физлица, которые оказывают услуги по временному размещению, если они включены в соответствующий реестр. Также важное условие — региональные власти должны ввести туристический налог на своей территории.

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