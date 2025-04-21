Мишустин поручил Минфину проанализировать эффективность налоговых льгот

21 апреля 2025 года премьер-министр России утвердил поручения по итогам ежегодного отчета кабмина в Госдуме.

Глава кабмина РФ Михаил Мишустин поручил провести анализ эффективности действующих налоговых льгот и преференций для поддержки российских производителей. Список поручений премьер утвердил по итогам ежегодного отчета правительства в Госдуме.

«Минфину при подготовке проекта федерального закона "О внесении изменений в части первую и вторую НК РФ и отдельные законодательные акты РФ" надо провести анализ эффективности действующих налоговых льгот и преференций», — указано в поручении.

Помимо этого, Минфину и Минпромторгу до 22 мая 2025 года поручили проработать вопросы поддержки промышленных инвестпроектов, которые стартовали в 2022–2024 годах.

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