Мишустин поручил Минфину проанализировать эффективность налоговых льгот

Глава кабмина РФ Михаил Мишустин поручил провести анализ эффективности действующих налоговых льгот и преференций для поддержки российских производителей. Список поручений премьер утвердил по итогам ежегодного отчета правительства в Госдуме.
«Минфину при подготовке проекта федерального закона "О внесении изменений в части первую и вторую НК РФ и отдельные законодательные акты РФ" надо провести анализ эффективности действующих налоговых льгот и преференций», — указано в поручении.
Помимо этого, Минфину и Минпромторгу до 22 мая 2025 года поручили проработать вопросы поддержки промышленных инвестпроектов, которые стартовали в 2022–2024 годах.
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Комментарии2
"Анализировать, конечно, никто не собирался"
Просто льготы уберут.
И виноват в этом будет не Мишустин, а Минфин, которому было поручено провести анализ эффективности.