Бакальчука обязали выплатить Татьяне Ким 217 млн руб

Савеловский суд Москвы обязал Владислава Бакальчука выплатить бывшей жене Татьяне Ким 217 млн руб. по делу о разделе имущества. Об этом сообщили РБК в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ.

17 апреля суд вынес решение в пользу Ким. Ей перешла доля в 1% в ООО «Вайлдберриз», принадлежавшая Бакальчуку, благодаря чему она стала единственным владельцем компании. Также за ней остался полный контроль над ООО «Вайлдберриз банк» и средствами на персональных счетах.

Владислав Бакальчук получил в собственность квартиру в Люберцах, участок в Зарайске, компании «Подольск Логистика» и «ВБ Девелопмент», а также средства на личных счетах.

Как уточнили в компании, стоимость имущества, переданного Бакальчуку, превышает его долю в совместно нажитом — 1/7. Поэтому суд обязал его компенсировать разницу в виде выплаты Ким 217 млн руб.

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