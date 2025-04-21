ФНС: отправить декларацию НДС через личный кабинет ИП не получится

Налоговую отчетность сдают в электронной форме по ТКС. В некоторых случаях можно сдать декларацию на бумаге.

Отправить декларацию по НДС через личный кабинет ИП нельзя. О способах отправки отчетности напоминают инспекторы в чате ФНС.

Порядок представления декларации установлен ст. 174 НК, указали налоговики. Он обязателен для всех налогоплательщиков.

По общему правилу абз. 1 п. 5 ст. 174 НК, НДС-декларацию отправляют в свою налоговую по месту регистрации в электронной форме по ТКС через оператора ЭДО.

Декларацию в бумажной форме могут отправить налоговые агенты, которые не платят НДС или освобождены от уплаты налога по ст. 145 НК, если они не выставляли счета-фактуры с выделением суммы НДС и не вели посредническую деятельность.

Если налогоплательщики, которые должны отправлять НДС-декларацию в электронном виде, отправят ее на бумаге — отчетность не будет считаться представленной: абз. 4 п. 5 ст. 174 НК.

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