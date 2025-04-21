Россияне стали чаще покупать квартиры без ипотеки

57% квартир в новостройках были куплены без участия кредитных денег. Покупатели стараются не обращаться за ипотекой из-за высоких ставок.

На первичном рынке жилья доля сделок без привлечения кредитных денег составила 57%. За это время продали недвижимости на сумму около 800 млрд рублей.

За весь 2024 год 32% квартир покупатели приобрели исключительно на собственные накопления. Тогда на первичном рынке продали квартиры и апартаменты на 5,6 трлн рублей. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на директора департамента банковского регулирования и аналитики Центробанка Александра Данилова.

Рост числа квартир в новостройках, которые выкупают без кредита, связывают с высокими ставками и сокращением льготных программ.

Для сравнения: в 2023 году около 16% сделок по покупке жилья состоялись без ипотеки. Общая сумма продаж составила 5,7 трлн рублей. В 2022 году без кредитов прошло 15% покупок при объеме сделок 3,3 трлн, а в 2021 году — 5% и 2,9 трлн.

Эксклюзивные материалы, актуальные комментарии и ответы экспертов в Telegram-канале Клерк.Премиум.