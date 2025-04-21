Почте России могут выделить 30 млрд рублей на ремонт. Источник финансирования — штрафы водителей

Минцифры планирует выделить Почте России до 2030 года дополнительные 30 млрд рублей на модернизацию отделений. Деньги возьмут из копилки со штрафами за нарушения ПДД.
«Источник дополнительного финансирования определен: это, в соответствии с ч. 19 ст. 12 закона о бюджете, увеличение размера штрафа и уменьшение размера скидки по уплате штрафа за нарушение ПДД», — сказал представитель Минцифры.
Каждый год Почта России будет получать порядка 5 млрд рублей.
Недавно мы писали, что чистый убыток Почты России за 2024 год вырос почти в три раза — до 20,5 млрд рублей.
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