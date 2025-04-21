Почте России могут выделить 30 млрд рублей на ремонт. Источник финансирования — штрафы водителей

Почтовые отделения отремонтируют на деньги, полученные от штрафов за нарушения ПДД.

Минцифры планирует выделить Почте России до 2030 года дополнительные 30 млрд рублей на модернизацию отделений. Деньги возьмут из копилки со штрафами за нарушения ПДД.

«Источник дополнительного финансирования определен: это, в соответствии с ч. 19 ст. 12 закона о бюджете, увеличение размера штрафа и уменьшение размера скидки по уплате штрафа за нарушение ПДД», — сказал представитель Минцифры.

Каждый год Почта России будет получать порядка 5 млрд рублей.

Недавно мы писали, что чистый убыток Почты России за 2024 год вырос почти в три раза — до 20,5 млрд рублей.

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