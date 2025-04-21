В рекламу энергетиков хотят добавить предупреждение о вреде их употребления

Такая информация должна занимать не менее 7% площади изображения, а на ТВ —длиться не менее пяти секунд.

Рекламу безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетиков, предлагают сопровождать предупреждением о вреде их чрезмерного потребления. Такой законопроект внесен на рассмотрение в Госдуму группой депутатов.

Авторы напомнили о вреде употребления энергетиков.

«Среди взрослых часто отмечались такие нежелательные явления, как бессонница (24,7%), дрожь в руках (29,8%) и желудочно-кишечные расстройства (21,6%)», — указали авторы законопроекта.

Инициатива предполагает, что в рекламе на радио такое предупреждение будет длиться не менее трех секунд, на ТВ — от пяти секунд и займет не менее 7% площади кадра. В печатной рекламе на предупреждение тоже отведут не менее 7% рекламной площади.

За нарушение этих требований штрафовать хотят и рекламодателей, и распространителей рекламы.

Если закон примут, он вступит в силу с 1 сентября 2025 года.

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