Антиотмывочный контроль за сбором взносов на капремонт отменили

Президент РФ подписал закон от 21.04.2025 № 81-ФЗ об отмене обязательного антиотмывочного контроля за взносами на капитальный ремонт. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Сейчас получение и расходование некоммерческими организациями денег подлежит обязательному антиотмывочному контролю. Теперь это требование не будет распространяться на региональных операторов капремонта.

Авторы закона писали, что такие компании создаются субъектами РФ, а их деятельность проверяет государственный жилищный надзор, поэтому вероятность отмывания денег очень низкая.

Закон вступит в силу через 90 дней после официального опубликования.

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