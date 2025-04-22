Российские банки будут отчитываться о крупных операциях компаний и ИП с драгметаллами и камнями

Росфинмониторинг уведомят о сделках на сумму от 1 млн рублей.

Владимир Путин подписал закон от 21.04.2025 № 88-ФЗ, согласно которому банки будут сообщать в Росфинмониторинг о сделках ИП и компаний, занимающихся куплей-продажей драгметаллов и камней, на сумму от 1 млн рублей. Документ опубликован на госпортале правовой информации.

Новый закон вносит поправки в антиотмывочное законодательство.

Также банки будут уведомлять Росфинмониторинг о покупке и продаже инвестиционных драгоценных металлов, драгоценных металлов в слитках, монет из драгоценных металлов и обработанных природных алмазов.

Закон вступит в силу через 120 дней после опубликования.

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