Налоговики разъяснили, нужно ли разделять зарплату иностранца и районный коэффициент в уведомлении и 6-НДФЛ

Нужно ли выделять в уведомлении на ЕНП и расчете 6-НДФЛ из зарплаты иностранного работника на патенте районный коэффициент с отдельным КБК — зависит от налогового резидентства иностранца. Такой ответ дают инспекторы в чате ФНС.
Доходы нерезидентов облагаются по ставке НДФЛ 30%, и в этом случае РК из зарплаты выделять не нужно.
Если же иностранец — налоговый резидент РФ, то в уведомлении и 6-НДФЛ нужно выделить районные коэффициенты с отдельными КБК и платить на них НДФЛ по соответствующим ставкам.
Аналогичное разъяснение по зарплате иностранцев дал Минфин в письме от 03.02.2025 № 03-04-06/9165.
Кстати, Минфин все еще думает, выделять РК из отпускных ради НДФЛ или нет.
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