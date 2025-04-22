Налоговики разъяснили, нужно ли разделять зарплату иностранца и районный коэффициент в уведомлении и 6-НДФЛ

Это нужно делать, если иностранный работник — налоговый резидент РФ.

Нужно ли выделять в уведомлении на ЕНП и расчете 6-НДФЛ из зарплаты иностранного работника на патенте районный коэффициент с отдельным КБК — зависит от налогового резидентства иностранца. Такой ответ дают инспекторы в чате ФНС.

Доходы нерезидентов облагаются по ставке НДФЛ 30%, и в этом случае РК из зарплаты выделять не нужно.

Если же иностранец — налоговый резидент РФ, то в уведомлении и 6-НДФЛ нужно выделить районные коэффициенты с отдельными КБК и платить на них НДФЛ по соответствующим ставкам.

Аналогичное разъяснение по зарплате иностранцев дал Минфин в письме от 03.02.2025 № 03-04-06/9165.

Кстати, Минфин все еще думает, выделять РК из отпускных ради НДФЛ или нет.