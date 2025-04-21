🧠 Минфин все еще думает, выделять РК из отпускных ради НДФЛ или нет

Идет 4-й месяц применения новой нормы НК РФ с 2025 года про НДФЛ с районных коэффициентов (РК). Бухгалтеры уже вовсю сдают 6-НДФЛ за 1 квартал, но до сих пор доподлинно не известно, как быть с РК в составе отпускных.

Минфин в письмах от 03.04.2025 № 03-04-06/33046, от 03.04.2025 № 03-04-06/32952 сообщает:

Вопрос о возможности применения отдельных ставок и КБК по НДФЛ для районных коэффициентов в отношении сумм гарантированного работнику среднего заработка в настоящее время прорабатывается.

Аналогичный ответ Минфин давал ранее в письме от 16.02.2025 № 03-04-06/14992.

Между тем ранее ФНС в письме от 28.01.2025 № БС-4-11/739@ сообщала, что часть выплаты по среднему заработку, приходящаяся на РК, относится к налоговой базе, облагаемой по двухступенчатой шкале НДФЛ.

Таким образом, в январе ФНС заявила, что РК из отпускных выделать надо, а Минфин в апреле заявляет, что еще неизвестно – надо или не надо.

Кстати, к проекту поправок в НК поступило предложение отменить выделение РК из среднего заработка для целей НДФЛ. Минфин на это предложение также ответил, что данный вопрос прорабатывается. Об этом мы писали тут.

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