🧠 Минфин все еще думает, выделять РК из отпускных ради НДФЛ или нет

Минфин в письмах от 03.04.2025 № 03-04-06/33046, от 03.04.2025 № 03-04-06/32952 сообщает:
Вопрос о возможности применения отдельных ставок и КБК по НДФЛ для районных коэффициентов в отношении сумм гарантированного работнику среднего заработка в настоящее время прорабатывается.
Аналогичный ответ Минфин давал ранее в письме от 16.02.2025 № 03-04-06/14992.
Между тем ранее ФНС в письме от 28.01.2025 № БС-4-11/739@ сообщала, что часть выплаты по среднему заработку, приходящаяся на РК, относится к налоговой базе, облагаемой по двухступенчатой шкале НДФЛ.
Таким образом, в январе ФНС заявила, что РК из отпускных выделать надо, а Минфин в апреле заявляет, что еще неизвестно – надо или не надо.
Кстати, к проекту поправок в НК поступило предложение отменить выделение РК из среднего заработка для целей НДФЛ. Минфин на это предложение также ответил, что данный вопрос прорабатывается. Об этом мы писали тут.
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Комментарии1
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