Селлерам отменили автоматические акции, но их товары упали в выдаче

Отказаться от участия в распродажах на маркетплейсах можно в личных кабинетах, но у тех, кто это сделал, уже появились проблемы. Товары таких селлеров стали реже показывать пользователям.

Продавцы на Ozon пожаловались на то, что маркетплейс начал понижать их в товары в списке выдачи пользователю. Такое заметили те, кто отказался от принудительного участия в автоматических акциях со скидками.

В феврале 2025 года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предписание, по которому Ozon и Wildberries должны установить добровольный и прозрачный механизм участия в акциях. Об этом пишут Ведомости.

Недавно мы писали, что продавцы на Ozon могут установить запрет на участие в акциях с 3 апреля, а на Wildberries — с 9 апреля 2025. Для отказа, нужно в личном кабинете настроить автоматическое добавление товара в акции. По умолчанию эта опция активирована.

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