Селлеры на Wildberries и Ozon смогут отказаться от участия в распродажах

Продавцы на Ozon могут установить запрет на участие в акциях с 3 апреля, а на Wildberries — с 9 апреля 2025.

Крупные маркетплейсы начали выполнять распоряжение Федеральной антимонопольной службы и дали свои партнерам выбирать — участвовать в распродажах и автоматических акциях или нет.

С 3 апреля 2025 года Ozon позволит продавцам отказаться от автоматического добавления их товара в акции и распродажи. В личном кабинете появится настройка «Автоматически добавлять товар в акции». По умолчанию она активирована, но ее можно отключить. Тогда система перестанет добавлять товары в акции. Об этом сказано в телеграм-канале маркетплейса.

На Wildberries подобный функционал запустят с 9 апреля 2025 года. У маркетплейса уже была система отказа от участия в акциях, но она действовала в течение 30 дней, а затем ее нужно было обновлять. Изменения позволят селлерам выбирать срой действия запрета — 7 дней/30 дней или бессрочно.

Если выбрать бессрочную блокировку, товары продавца не попадут в распродажи до тех пор, пока он сам не снимет ограничение.

Недавно мы писали, что маркетплейсы не успели исполнить предупреждения от ФАС по распродажам. Они попросили отсрочку до конца марта, чтобы перенастроить системы.