Уже сегодня эксперт расскажет, как заполнить ЕФС-1 в программе 1С: ЗУП

В 2025 году вступили в силу поправки к отчету ЕФС-1. Сдавать ЕФС-1 – обязанность каждого работодателя. Поэтому изменения в нем имеют существенное значение. Разберемся, как заполнить подраздел 1.1 (электронная трудовая книжка) ЕФС-1 в 1С: ЗУП.
Приходите на бесплатный вебинар «Заполнение электронной трудовой книжки (Подр. 1.1 ЕФС-1) в программе 1С:ЗУП». Он состоится уже сегодня в 15:00 мск!
Запись и персональный сертификат о посещении вебинара будут доступны всем подписчикам Клерк.Премиум.
На вебинаре разберем:
Настройка трудовой функции и кодов ОКЗ.
Заполнение данных для ЕФС-1
ЕФС-1 при кадровых мероприятиях (прием, перевод, увольнение).
ЕФС-1 при договоре ГПХ.
ЕФС-1 при отказе от трудовой книжки.
ЕФС-1 при приостановлении и возобновлении трудового договора.
Исправительная ЕФС-1.
СТД-Р.
Спикер — Елена Пономарева, эксперт по трудовым отношениям, консультант по управлению, преподаватель и руководитель образовательного центра.
После вебинара мы подготовим подробный конспект по нему. Он появится в разделе «Конспекты».
Ждем вас на вебинаре сегодня в 15:00!
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Никак, дождались!