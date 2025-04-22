Уже сегодня эксперт расскажет, как заполнить ЕФС-1 в программе 1С: ЗУП

Разберитесь как правильно заполнить ЕФС-1 в программе 1С: ЗУП вместе с экспертом чтобы не допустить ошибок.

В 2025 году вступили в силу поправки к отчету ЕФС-1. Сдавать ЕФС-1 – обязанность каждого работодателя. Поэтому изменения в нем имеют существенное значение. Разберемся, как заполнить подраздел 1.1 (электронная трудовая книжка) ЕФС-1 в 1С: ЗУП.

Приходите на бесплатный вебинар «Заполнение электронной трудовой книжки (Подр. 1.1 ЕФС-1) в программе 1С:ЗУП». Он состоится уже сегодня в 15:00 мск!

Запись и персональный сертификат о посещении вебинара будут доступны всем подписчикам Клерк.Премиум.

На вебинаре разберем:

Настройка трудовой функции и кодов ОКЗ. Заполнение данных для ЕФС-1 ЕФС-1 при кадровых мероприятиях (прием, перевод, увольнение). ЕФС-1 при договоре ГПХ. ЕФС-1 при отказе от трудовой книжки. ЕФС-1 при приостановлении и возобновлении трудового договора. Исправительная ЕФС-1. СТД-Р.

Спикер — Елена Пономарева, эксперт по трудовым отношениям, консультант по управлению, преподаватель и руководитель образовательного центра.

После вебинара мы подготовим подробный конспект по нему. Он появится в разделе «Конспекты».

Ждем вас на вебинаре сегодня в 15:00!