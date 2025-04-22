😕 Лишние коды ОКВЭД при регистрации — это зло

Заявленные при государственной регистрации (открытии) нового бизнеса коды ОКВЭД не должны противоречить между собой. Иначе налоговая, как минимум, постучит в личный кабинет налогоплательщика.

В нашем телеграм-канале «Красный уголок бухгалтера» поделились ситуацией: ИП на доходной УСН занимается арендой. Ему вдруг пришло сообщение в ЛК, что выявлены факты несоответствия правилам применения УСН. Приведена отсылка на статью НК про торговлю ювелиркой. Бухгалтер этого ИП направила обращение с просьбой разъяснить.

Она заверила, что по расчетному счету поступления только в виде арендных платежей. Поэтому ей советуют проверить коды ОКВЭД в ЕГРИП. Оказалось, что основной код — действительно аренда. А вот среди дополнительных — торговля ювелирными изделиями.

Коллеги советуют убирать этот код, «иначе все время придется изъясняться с налоговой».

Вывод: при госрегистрации не нужно стремиться указать как можно больше кодов ОКВЭД.

А в вашей практике были совершенно несопоставимые коды ОКВЭД в рамках одного ИП или юрлица? Делитесь в комментариях.