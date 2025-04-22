ИП на УСН по ошибке начал выставлять документы с НДС 7%: есть два варианта решения

ИП на УСН с доходами за 2024 год и в 2025 году меньше 60 млн запутался в налоговых режимах и изменениях с 2025 года: начал с начала года выставлять клиентам документы с НДС 7% (счета, договоры, УПД, чеки). Его бухгалтер об этом узнала только сейчас и обратилась за консультацией в наш телеграм-канал «Красный уголок бухгалтера».

Она опасается, что налоговая заставит ИП заплатить НДС по ставке 20%, так как он выставил документы с НДС, не являясь его плательщиком.

Поэтому ее вариант решения — исправить документы. С клиентами-юрлицами проблем быть не должно.

«Продаж юрлицам ничтожно мало и те на ИП. Велики шансы, что и не нужен им этот НДС», — пишет бухгалтер.

А вот кассовых чеков выбили уже десятки тысяч, поэтому скорректировать все будет сложно. Вместо этого бухгалтер хочет сослаться на ошибку в настройках ККТ.

В комментариях бухгалтеры тоже склоняются ко второму варианту — исправить все документы, чтобы не пришлось платить НДС. А также ожидают кейсов по применению спецставок НДС упрощенцами по итогам первого квартала 2025 года.

А как бы вы исправили такую ситуацию? Делитесь в комментариях.