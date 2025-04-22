ИП на УСН по ошибке начал выставлять документы с НДС 7%: есть два варианта решения

ИП на УСН с доходами за 2024 год и в 2025 году меньше 60 млн запутался в налоговых режимах и изменениях с 2025 года: начал с начала года выставлять клиентам документы с НДС 7% (счета, договоры, УПД, чеки). Его бухгалтер об этом узнала только сейчас и обратилась за консультацией в наш телеграм-канал «Красный уголок бухгалтера».
Она опасается, что налоговая заставит ИП заплатить НДС по ставке 20%, так как он выставил документы с НДС, не являясь его плательщиком.
Поэтому ее вариант решения — исправить документы. С клиентами-юрлицами проблем быть не должно.
«Продаж юрлицам ничтожно мало и те на ИП. Велики шансы, что и не нужен им этот НДС», — пишет бухгалтер.
А вот кассовых чеков выбили уже десятки тысяч, поэтому скорректировать все будет сложно. Вместо этого бухгалтер хочет сослаться на ошибку в настройках ККТ.
В комментариях бухгалтеры тоже склоняются ко второму варианту — исправить все документы, чтобы не пришлось платить НДС. А также ожидают кейсов по применению спецставок НДС упрощенцами по итогам первого квартала 2025 года.
А как бы вы исправили такую ситуацию? Делитесь в комментариях.
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Комментарии2
До сих пор нет мнения Минфина по поводу применения ставки НДС 5% теми, кто вообще не плательщик.
Можно ли добровольно платить НДС 5%? Этот вопрос даже Егорову задавали. Он удивился, что есть такие добровольцы, но ответа на вопрос так и не дал.
ответом стала повреждённая нога