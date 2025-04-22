⚡️ Итоги дня: Роспотребнадзор не откроет пляжи Анапы, усы кота помогли выиграть в лотерею 11 млн, а в Татарстане стало больше миллионеров

Роспотребнадзор не готов открыть для купания пляжи Анапы и Темрюка. Это уже привело к отмене 10% запланированных поездок. Примерно 2–2,5 млн человек переориентируются на поездки в Крым, Дагестан и популярные зарубежные страны.

Минпромторг предложил исключить ноутбуки и серверы HP и Fujitsu из списка товаров параллельного импорта. Участники рынка ожидают, что вслед за HP и Fujitsu из списка могут исключить и другие компании, например Dell.

Число новых произведений самиздата выросло на 33–69% за первый квартал. Лидеры сегмента — «Литрес», «Литнет» и Author.Today — фиксируют рост числа публикаций и популярность жанров вроде любовных романов и фэнтези.

Жительница Вологодской области выиграла в лотерею 11 млн рублей. Следуя семейной примете, она собрала на удачу выпавшие усы своих котов. Победительница собирается потратить полученные средства на помощь дочери с покупкой квартиры.

Новостройки в Московском регионе начали дешеветь. Стоимость 1 кв. м жилья в новостройках Москвы в I квартале этого года снизилась по сравнению с тремя последними месяцами 2024 г. на 5% — до 395 800 рублей.

Российские авиакомпании зафиксировали рост спроса на перелеты бизнес-классом в первом квартале 2025 года. Показатель вырос на 12%. В общем объеме всех корпоративных перевозок его доля достигла 4% против традиционных 3%.

Один из крупнейших в России агрохолдингов «Мираторг» пошил для сотрудников 12 тыс. пар обуви из собственного сырья. Это выделанная кожа быков породы Black Angus.

В Татарстане стало больше миллионеров. Почти 700 жителей имеют годовой доход более 50 млн рублей. По итогам декларационной кампании за 2024 год, в республике стало 37 миллиардеров, а в 2023 году их было 30.

Минюст США потребовал принудительной продажи браузера Chrome. Компания, контролирует 90% мирового рынка поиска и подавляет конкурентов. В 2023 году выяснилось, что Google платит Apple более $20 млрд в год за статус поисковика по умолчанию в Safari.

Россия в марте примерно на треть увеличила закупки пива из Китая. Годовой прирост составил порядка 33%, на российский рынок было отгружено китайского пива на общую сумму в 3,8 миллиона. РФ заняла второе место в списке крупнейших импортеров этой продукции из КНР.