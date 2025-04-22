За унаследованную ипотечную квартиру имущественный вычет дадут только на проценты: пример

Если в наследство досталась квартира, за которую еще предстоит платить ипотеку, то имущественный налоговый вычет по НДФЛ на покупку этой квартиры не дадут. А вот на ипотечные проценты – дадут.

Предоставление имущественного вычета на покупку квартиры наследнику покупателя квартиры, даже если наследник сам гасил долговые обязательства покупателя, Налоговым кодексом не предусмотрено.

Об этом сообщает Минфин в письме от 03.04.2025 № 03-04-05/33119.

Вместе с тем, получая в наследство ипотечную квартиру, наследник становится на место залогодателя и несет все его обязанности по договору об ипотеке. То есть наследник начинает сам гасить ипотеку.

По ипотечным процентам, которые заплатит наследник, он может получить имущественный вычет.

Пример Иванов Иван купил квартиру в ипотеку за 3 млн рублей. Он внес первоначальный взнос в размере 600 тыс. рублей, остальная сумма – кредитная. Вскоре он умер. Заявить имущественный вычет Иван не успел. В наследство вступил его сын Иванов Сергей. Сергею пришлось гасить ипотеку отца. В итоге он заплатил банку 2,4 млн рублей за квартиру + 1,5 млн рублей процентов. Но несмотря на то, что Сергей выплатил за квартиру 2,4 млн рублей, вычет в размере 2 млн руб. на покупку квартиры ему не дадут. И отец не получил вычет, и сыну его не дадут. А вот вычет на проценты в размере 1,5 млн рублей Сергей может получить.

Если же наследник решит продать квартиру до истечения минимального срока владения, то он может уменьшить свой доход на 1 млн рублей или покупную стоимость квартиры, которую оплатил в свое время наследодатель.

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