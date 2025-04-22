Российский бизнес приглашают открывать представительства в Омане

Султан Омана призвал российский бизнес открывать филиалы и представительства в стране. Об этом он заявил в рамках встречи с Президентом РФ Владимиром Путиным.

Также султан Хайсам бен Тарек Аль Саид приглашает бизнес двух стран привлекать взаимные инвестиции.

«Встреча утром у нас состоялась с представителями российского бизнеса, и мы очень заинтересованы в развитии этих контактов. Есть много сфер, в которых мы можем сотрудничать: это и энергетика, и сельское хозяйство, и торговля. Я призвал представителей российского бизнеса открывать свои филиалы, представительства в Омане, приезжать к нам с визитами, привлекать взаимные инвестиции.

Наше инвестиционное управление активно работает с рядом российских структур и ведомств. Считаю, что мы с Вами должны поддерживать этот настрой», — сказал султан.