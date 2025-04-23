🔫 Будет отдельный ФЗ о детских товарах

Депутаты ГД всех фракций вместе с сенаторами и представителями Минпромторга приняли участие в XV Конгрессе индустрии детских товаров, в рамках которого прошло обсуждение подготовки профильного закона для этой отрасли.

«Идея создания единого федерального закона для индустрии детских товаров обсуждается давно, и сейчас для этого есть все предпосылки. Нам необходимо проработать весь корпус законодательства, определяющий регулирование: техническое, налоговое, в сфере рекламы и информационной безопасности с учетом указов Президента и новых национальных целей воспитания патриотичной и социально ответственной личности», — сказал замруководителя фракции «Единая Россия» Сергей Морозов.

Председатель комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина заявила, что «производители детских товаров находятся в менее благоприятных условиях, чем производители других товаров». От производителей ждут профессиональных рекомендаций.

Среди возможных мер поддержки она назвала упрощение условий маркировки для самозанятых и ремесленников, изменение правил использования государственной и культурной символики в дизайне детских товаров и софинансирования экспертиз.

Председатель Комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова отметила необходимость введения норм по информационной безопасности для игрушек с цифровым и мультимедийным контентом.

Директор департамента легкой промышленности и лесопромышленного комплекса Минпромторга Вера Хмырова сказала, что для развития индустрии детских товаров необходимо прорабатывать оптимизацию издержек предприятий, повышение конкурентоспособности российской продукции, усиление контроля за реализацией контрафактной продукции и поддержку предприятий.

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