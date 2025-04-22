Агентский НДС определяют по дате выплаты дохода

Российская компания оплатила услуги белорусской компании в марте 2025 года, а сами услуги оказаны в апреле. Агентский НДС при этом будет в 1 квартале.

Налоговое агентство возникает на дату перечисления дохода иностранной организации, поясняет эксперт сервиса «Клерк.Консультации».

Если оплата была в 1 квартале 2025 года, то надо в декларацию по НДС за 1 квартал включить раздел 2 и указать там удержанный налог.

Кроме того, нужно сдать за 1 квартал расчет доходов иностранной организации.

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