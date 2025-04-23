Кабмин с 35% до 20% снизит пошлины на импортную косметику из недружественных стран

Власти сделали исключения для французских духов и средств по уходу за волосами. Их можно ввозить без повышенной заградительной пошлины.

Минпромторг скорректировал список парфюмерно-косметических товаров из недружественных стран, которые облагаются повышенной пошлиной в размере 35%. Из перечня убрали французские духи, средства для волос и туалетные воды. Эти товары разрешат импортировать, заплатив ввозную пошлину не 35%, а 20%. Решение уже одобрило правительство.

«Это изменение, как и все остальные, были внесены после обсуждения с отраслевым сообществом и анализа предпочтения потребителей парфюмерии и косметики», — сказали в Минпромторге.

Также из списка исключат косметику из Венгрии, Словакии и Южной Кореи. Под исключения попали пудры из Франции, а из Италии будет дешевле ввозить средства для макияжа губ и пудры.

В министерстве считают, что заградительные пошлины справились со своей задачей. Российской производство в 2024 году выросло на 22% по сравнению с 2023 годом. На долю национальных брендов под конец 2024 года приходится 68% от объема рынка.

Дополнительные пошлины на импорт некоторых товаров из недружественных стран установили в 2022 году. Тогда в список вошли: обои, пиво, вино, фанера, оружие, бытовая химия, парфюмерия. В 2024 году к перечню добавили аккумуляторы и кондитерские изделия, а действие пошлин продлили до конца 2025 года.

Эксклюзивные материалы, актуальные комментарии и ответы экспертов в Telegram-канале Клерк.Премиум.