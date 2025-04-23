Мишустин призвал ФАС принимать жесткие меры для борьбы с ростом цен

Мишустин отметил, что перед ведомством стоят важные задачи по контролю за соблюдением антимонопольного законодательства. В первую очередь для борьбы с ростом цен:
в промышленности — где подорожание сырья и комплектующих увеличивает себестоимость, вымывает средства из оборота и снижает рентабельность;
в розничной торговле — где повышение цен бьет по карманам граждан.
Одним из существенных факторов роста цен, прежде всего на продукты первой необходимости, остаются наценки посредников.
«И здесь главное – усилить акцент на сокращении таких цепочек, что потребует большего взаимодействия с поставщиками и торговыми сетями. И в случае необходимости надо принимать жесткие меры, чтобы защитить людей», — заявил Мишустин.
Также он призвал продолжить выявлять ценовые сговоры и картельные соглашения.
Ранее мы писали, что для борьбы с картелями власти хотят применять искусственный интеллект.
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