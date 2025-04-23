Мишустин призвал ФАС принимать жесткие меры для борьбы с ростом цен

23 апреля 2025 года глава Правительства Михаил Мишустин обратился к участникам расширенного заседания коллегии Федеральной антимонопольной службы России.

Мишустин отметил, что перед ведомством стоят важные задачи по контролю за соблюдением антимонопольного законодательства. В первую очередь для борьбы с ростом цен:

в промышленности — где подорожание сырья и комплектующих увеличивает себестоимость, вымывает средства из оборота и снижает рентабельность;

в розничной торговле — где повышение цен бьет по карманам граждан.

Одним из существенных факторов роста цен, прежде всего на продукты первой необходимости, остаются наценки посредников.

«И здесь главное – усилить акцент на сокращении таких цепочек, что потребует большего взаимодействия с поставщиками и торговыми сетями. И в случае необходимости надо принимать жесткие меры, чтобы защитить людей», — заявил Мишустин.

Также он призвал продолжить выявлять ценовые сговоры и картельные соглашения.

Ранее мы писали, что для борьбы с картелями власти хотят применять искусственный интеллект.

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