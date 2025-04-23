Для борьбы с картелями власти хотят применять искусственный интеллект

Для эффективной работы ФАС запустят информационную систему «Антикартель», а также создадут нейросети, которые будут мониторить изменения на торгах.

Премьер-министр Михаил Мишустин предложил выявлять картельные сговоры на торгах с помощью искусственного интеллекта.

Для эффективного противостояния недобросовестной конкуренции на госзакупках ФАС будет активно взаимодействовать с другими ведомствами, в том числе с ФНС, казначейством и МВД. Для этого в 2025 году будут внедрять информационную систему «Антикартель».

«Важно также продолжить тщательно выявлять сговоры и картельные соглашения, которые наносят ущерб рынкам. Искоренение таких незаконных практик требует постоянного совершенствования. В частности, цифровизации, использования больших данных и искусственного интеллекта», — заявил Михаил Мишустин.

Недавно мы писали, что в Госдуму внесли правительственный законопроект, по которому создадут систему выявления картелей с участием искусственного интеллекта.

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