Налоговики собрали с банкротов рекордные 252 млрд рублей

В налоговой считают, что доходы от дел с банкротством выросли из-за поступлений от мировых соглашений. Сумма увеличилась на 43%, до 42 млрд рублей.

В 2024 году ФНС взыскала в бюджет рекордную сумму с организаций, которые проходят процедуру банкротства. Она составила 252 млрд рублей, что на 26% больше результатов 2023 года. Это рекордная цифра с 2015 года.

Взыскания с банкротов проходит через формирование конкурсной массы, в которую входит имущество для продажи на торгах и деньги, которые поступили после оспаривания сделок. Средства распределяются между кредиторами, ими могут быть: банки, налоговая, сотрудники, которые остались без зарплаты, пишут «Известия».

В ФНС увеличение доходов бюджета от банкротств связывают с поступлениями от мировых соглашений с должниками. Они выросли на 43%, до 42 млрд рублей. За последние три года зависимые и контролирующие лица погасили свыше 110 млрд рубелей налоговых долгов.

Для сложных ситуаций начал работать Фонд содействия и реструктуризации, а также налоговики внедряют систему управления и администрирования долга (СКУАД). Она находит риски в деятельности должников еще до того, как будет начата процедура банкротства.

«Налоговые органы стали чаще инициировать разбирательства о несостоятельности компаний. ФНС выступила заявителем в 25% дел о банкротствах юрлиц против 13% за аналогичный период прошлого года», — сказал юрист Александр Хаминский.

Также он добавил, что чем больше доля службы в реестре требований кредиторов, тем выше для нее шанс первым получить расчеты.

Сейчас на компании с проблемами по обслуживанию долга приходится 30% рынка, в 2023 году этот параметр был 12%. Эксперты не исключают, что в середине 2025 года организации столкнутся с цепочкой банкротств.