Центробанк впервые сделал рейтинг банков по числу жалоб клиентов

Среди крупных банков на первом месте по количеству жалоб оказался ГПБ. В основном клиенты недовольны тем, как банк работает с кредитными историями.

Регулятор составил первый список банков, на которые он в 2024 году получил больше одной обоснованной жалобы от клиентов. Таблицу сформировали не только в соответствии со статусом кредитной организации, но и исходя из размер клиентской базы — свыше 5 млн кредитных договоров с физлицами.

Все банки, которые попали в ренкинг, в совокупности выдали около 90% кредитов.

«С помощью ренкинга граждане смогут выбирать услуги банка, опираясь на мнение других заемщиков, а кредитные организации будут использовать его как ориентир для повышения качества работы с клиентами», — сказано на сайте Центробанка.

В топ-8 банков с базой больше 5 млн человек на первом месте оказался ГПБ, у которого 52% жалоб пришлось на кредитные истории, а 16% — на навязывание дополнительных услуг. На втором — Альфа-Банк со схожей тематикой жалоб. Третье место у Совкомбанка, где 39% жалоб оставили клиенты из-за кредитных историй, столько же пожаловались на кредитные каникулы и на навязывание услуг. Сбербанк занял четвертое место, жалобы его клиентов почти такие же, как и у Совкомбанка.

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