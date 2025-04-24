Минфину предложили повысить НПД и запретить самозанятым оказывать услуги юрлицам

Ставки налога на профессиональный доход для самозанятых до 2028 года повышать не будут.

В Минфин поступили предложения запретить самозанятым оказывать услуги компаниям либо запретить им оказывать юрлицам услуги, которые дублируют функции трудоустроенных работников.

Также их доходы от выполнения услуг для бизнеса предложили облагать по пятиступенчатой налоговой шкале — аналогично НДФЛ. Об этом ведомство сообщает в письме № 03-11-11/28865 от 24.03.2025.

В Минфине предложение не поддержали. Ниже приводим аргументы.

Доходы, которые самозанятые получают от работодателей или бывших работодателей, не подлежат обложению НПД. Условия заключения договоров ГПХ и трудовых договоров идентичны при применении УСН, ПСН и самозанятости. Но в случае с плательщиками НПД обнаружить такие схемы проще — так как данные об их доходах налоговики получают онлайн и могут проводить автоматизированный анализ и применять риск-ориентированный подход.

ФНС разработала контрольно-аналитическую подсистему, которая ищет нарушения режима самозанятости на основании более чем 20 параметров, сигнализирующих об использовании работодателями незаконных схем оптимизации.

На базе такого анализа составляют список компаний, в отношении которых могут провести контрольные мероприятия, добавляет ведомство.

Но в эту группу попадает менее 1% от числа компаний, которые взаимодействуют с самозанятыми. То есть режим НПД незначительно влияет на рынок труда, и потери бюджета из-за самозанятых не могут составлять 2 трлн рублей, как указано в обращении.

Кроме того, при введении НПД гарантировалась неизменность его параметров на 10 лет — до 2028 года, напоминает Минфин. Поэтому предложения об изменении параметров НПД, в том числе в части налоговых ставок, будут рассматривать только по итогам анализа итогов эксперимента — то есть после 2028 года.

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