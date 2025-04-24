Майские праздники влияют на выплату зарплаты и отпускных: две таблицы

Официальный производственный календарь на май 2025 выглядит так:
Полный производственный календарь на «Клерке» на 2025 год — здесь.
Смотрите в нашей таблице, когда платить аванс за май 2025 и зарплату за апрель в зависимости от установленных сроков выплаты в компании.
Установленные в компании сроки, число
Когда надо выплатить, дата
Аванс
Зарплата
Аванс
Зарплата
15
30
15.04.2025
30.04.2025
16
1
16.04
30.04
17
2
17.04
30.04
18
3
18.04
30.04
19
4
18.04
30.04
20
5
18.04
05.05
21
6
21.04
06.05
22
7
22.04
07.05
23
8
23.04
07.05
24
9
24.04
07.05
25
10
25.04
07.05
26
11
25.04
07.05
27
12
25.04
12.05
28
13
28.04
13.05
29
14
29.04
14.05
30
15
30.04
15.05
Многие берут на майские праздники отпуск, поэтому отпускные нужно выплатить в следующие сроки:
Дата начала отпуска
Когда выплатить отпускные в мае 2025 (с учетом переноса)
01.05.2025
25.04 или 28.04.2025
05.05
30.04
08.05
30.04 или 05.05
12.05
07.05
Работа с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая 2025 должна быть оплачена не менее чем в двойном размере (ст. 153 ТК). А работу с 5 по 7 мая оплачивают как обычно – из оклада.
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