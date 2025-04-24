Майские праздники влияют на выплату зарплаты и отпускных: две таблицы

В начале мая 2025 года много выходных и праздничных дней. Если срок выплаты аванса за май или зарплаты за вторую половину апреля выпадает на эти дни (1-11 мая), то выплатить надо накануне.

Официальный производственный календарь на май 2025 выглядит так:

Полный производственный календарь на «Клерке» на 2025 год — здесь.

Смотрите в нашей таблице, когда платить аванс за май 2025 и зарплату за апрель в зависимости от установленных сроков выплаты в компании.

Установленные в компании сроки, число Когда надо выплатить, дата Аванс Зарплата Аванс Зарплата 15 30 15.04.2025 30.04.2025 16 1 16.04 30.04 17 2 17.04 30.04 18 3 18.04 30.04 19 4 18.04 30.04 20 5 18.04 05.05 21 6 21.04 06.05 22 7 22.04 07.05 23 8 23.04 07.05 24 9 24.04 07.05 25 10 25.04 07.05 26 11 25.04 07.05 27 12 25.04 12.05 28 13 28.04 13.05 29 14 29.04 14.05 30 15 30.04 15.05

Многие берут на майские праздники отпуск, поэтому отпускные нужно выплатить в следующие сроки:

Дата начала отпуска Когда выплатить отпускные в мае 2025 (с учетом переноса) 01.05.2025 25.04 или 28.04.2025 05.05 30.04 08.05 30.04 или 05.05 12.05 07.05

Работа с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая 2025 должна быть оплачена не менее чем в двойном размере (ст. 153 ТК). А работу с 5 по 7 мая оплачивают как обычно – из оклада.

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