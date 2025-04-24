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Зарплата

Майские праздники влияют на выплату зарплаты и отпускных: две таблицы

В начале мая 2025 года много выходных и праздничных дней. Если срок выплаты аванса за май или зарплаты за вторую половину апреля выпадает на эти дни (1-11 мая), то выплатить надо накануне.

Официальный производственный календарь на май 2025 выглядит так:

Полный производственный календарь на «Клерке» на 2025 год — здесь.

Смотрите в нашей таблице, когда платить аванс за май 2025 и зарплату за апрель в зависимости от установленных сроков выплаты в компании.

Установленные в компании сроки, число

Когда надо выплатить, дата

Аванс

Зарплата

Аванс

Зарплата

15

30

15.04.2025

30.04.2025

16

1

16.04

30.04

17

2

17.04

30.04

18

3

18.04

30.04

19

4

18.04

30.04

20

5

18.04

05.05

21

6

21.04

06.05

22

7

22.04

07.05

23

8

23.04

07.05

24

9

24.04

07.05

25

10

25.04

07.05

26

11

25.04

07.05

27

12

25.04

12.05

28

13

28.04

13.05

29

14

29.04

14.05

30

15

30.04

15.05

Многие берут на майские праздники отпуск, поэтому отпускные нужно выплатить в следующие сроки:

Дата начала отпуска

Когда выплатить отпускные в мае 2025 (с учетом переноса)

01.05.2025

25.04 или 28.04.2025

05.05

30.04

08.05

30.04 или 05.05

12.05

07.05

Работа с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая 2025 должна быть оплачена не менее чем в двойном размере (ст. 153 ТК). А работу с 5 по 7 мая оплачивают как обычно – из оклада.

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