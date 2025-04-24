⚡️ Итоги дня: депутат предложил организовывать похороны на Госуслугах, за неделю яйца подешевели на 2,1%, а в мае бензин подорожает сразу на 3%

Стоимость номеров в отелях Санкт-Петербурга перед ПМЭФ может увеличиться на 20%. Сейчас средняя стоимость проживания составляет 11 700 рублей за ночь, но цены могут начать расти по мере приближения дат форума.

Продажи шашлыка в России могут вырасти до 96,3 тыс. тонн, несмотря на подорожание мяса на 14%. В апреле спрос на полуфабрикаты вырос на 30%, особенно на индейку (+64%) и говядину (+45%).

Продажи алкоголя в Вологодской области упали на 27% из-за ограничений. Причиной стало ограничение времени продаж с 1 марта: в будни — с 12:00 до 14:00, в выходные — с 8:00 до 23:00. В соседних регионах — Архангельской и Ленинградской областях, куда жители Вологодской области стали чаще ездить для покупки спиртного, падение продаж оказалось менее существенным.

Количество кибератак на организации здравоохранения в первом квартале 2025 года увеличилось на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На фармацевтические компании пришлось 40% всех инцидентов.

«Яндекс» добавил в «Директ» возможность показывать рекламу в «умных» телевизорах. Ее можно разместить на устройствах с YaOS и в приложениях для Smart TV.

Куриные яйца подешевели на 2,1% за неделю с 15 по 21 апреля. Больше всего за неделю подорожали капуста (+6,3 процента), лук (+5,5), свекла (+4,71), картофель и морковь (+3,69). Самый подорожавший товар с начала года — картофель (+45,1), капуста (+33,3), свекла (+27,9).

Бензин в России подорожает уже в мае сразу на 3%. Это связано с высоким спросом на топливо из-за посевной кампании. Также на цены оказывают давление санкции, которые заставляют нефтяные компании компенсировать убытки за счет россиян.

В популярном дубайском шоколаде нашли опасные для здоровья канцерогены, аллергены и микотоксины. В его составе — пальмовое масло, красители, кунжут, который используют вместо фисташек, и какао-масла вместо шоколада.

Депутат Виталий Милонов предложил организовывать похороны через Госуслуги. Это позволит защитить граждан от переплат ритуальным агентствам. Услуги будут по фиксированным тарифам, а заявление можно подать онлайн.

Операторы кикшеринга МТС юрент, Whoosh и Яндекс go с начала сезона в 2025 году выписали свыше 26 тыс. штрафов и заблокировали порядка 190 тыс. пользователей.