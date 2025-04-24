Владельцы ПВЗ с персоналом должны сдавать РСВ и 6-НДФЛ

Пункты выдачи заказов с наемными работниками должны сдать за первый квартал 2025 года РСВ и 6-НДФЛ до 25 апреля.

Владельцы пунктов выдачи заказов маркетплейсов с наемными работниками должны отправить в налоговую расчеты 6-НДФЛ и по страховым взносам. Также они обязаны заплатить налоги и страховые взносы за сотрудников, напоминает региональное УФНС.

6-НДФЛ за первый квартал, полугодие и за девять месяцев нужно отправлять до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, а за год — до 25 февраля следующего года. То есть до 25 апреля включительно нужно отправить 6-НДФЛ за первый квартал 2025.

Расчет по взносам со сведениями обо всех страховых взносах, начисленных работодателем на зарплату сотрудников, в том числе о пенсионном, медицинском и соцстраховании, нужно отправлять ежеквартально до 25 числа месяца, следующего за расчетным или отчетным периодом. Так, до 25 апреля нужно сдать РСВ за первый квартал 2025 года.

Форма, формату и порядок оформления РСВ утверждены приказом ФНС от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878.

Форма, формат и порядок представления 6-НДФЛ утверждены приказом ФНС от 19.09.2023 № ЕД-7-11/649@.

Кроме того, заполнить эти формы можно на сайте ФНС в разделе «Сервисы и госуслуги/Программные средства» с помощью программы «Налогоплательщик ЮЛ», напоминает ведомство.

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